Condomínio: mais ações por conta da indaimplência

Pesquisa do Departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP (Sindicato da Habitação), realizada nos fóruns da cidade de São Paulo, mostra que o número de ações de cobrança por falta de pagamento da taxa de condomínios cresceu 34,6%. Em maio, foram registrados 1.199 casos, contra 891 no mês anterior.

O estudo também apontou, por outro lado, estabilidade nas ações acumuladas nos cinco primeiros meses dos últimos dois anos. Entre janeiro e maio de 2010 computou-se 4.522 ações, contra 4.501 totalizadas em igual período do ano passado, ou uma redução de apenas 0,46%.

O vice-presidente de Administração Imobiliária e Condomínios do Sindicato, Hubert Gebara, acredita que a queda registrada em abril de 2010 deve ser retomada, já que, desde que foi aprovada a Lei 13.160, em julho de 2008, permitindo o protesto de boleto de condomínio, mudou o comportamento dos inadimplentes.

“Com a lei, os condôminos receiam ter seus nomes incluídos nos serviços de proteção ao crédito, o que é muito positivo. Até então, alguns moradores davam preferência ao pagamento de outras contas, ao invés de pagar o condomínio, cuja multa por atraso é de apenas 2%”, afirma Gebara.