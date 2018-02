Compre frutas na hora e na época certa

FABRÍCIO DE CASTRO – JORNAL DA TARDE

Na hora de comprar frutas, legumes e verduras, o consumidor pode economizar optando pelos produtos de época. Nos últimos meses do ano, com o aumento da oferta, os preços de vários itens vendidos em feiras e supermercados despencam.

Esse é o caso do abacaxi pérola, que tem o seu período de alta no abastecimento de setembro a dezembro. Nesses meses, o preço cobrado do consumidor final pode cair até 40%.

“A unidade do abacaxi pérola é vendida a R$ 3 na entressafra e a cerca de R$ 2 na safra”, confirma Flávio Godas, economista da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Godas explica que, nos períodos de safra, a oferta de produtos é maior e, por isso, a tendência é que os preços caiam. “Como não dá para retardar a colheita, os produtores colocam as frutas no mercado”, explica. Caso não ocorram imprevistos, como a ocorrência de geadas, os consumidores passam a pagar valores menores.

Produtos como a pêra nacional e a uva itália podem até fazer parte da preferência das famílias, mas devem ser evitados nos próximos meses. Já itens como abacaxi pérola, banana nanica e maçã nacional fuji devem ser colocados no topo das listas de compras.

“O consumidor não pode nunca comprar produtos fora de época. Se não está na época do morango, não compre”, defende o economista Luís Carlos Ewald, autor do livro Sobrou Dinheiro!.

Segundo ele, caso não ocorram quebras de safra, a tendência é que os produtos fiquem mais baratos nas épocas previstas. “No fim do ano, você encontra uma manga sendo vendida a R$ 0,99. Fora de época, a fruta sobe para até R$ 6, 500% a mais”, exemplifica.

Além de buscar os produtos de época, o consumidor deve comparar os preços. Nos supermercados, há dias específicos em que frutas, verduras e legumes são vendidos com descontos.

ONDE VALE MAIS A PENA COMPRAR

Na rede de supermercados Extra, ocorre às quartas-feiras a 4ª Extra, com promoções de frutas, legumes e verduras

Nos supermercados CompreBem, o Super Varejão de frutas, legumes e verduras acontece às terças-feiras e quartas-feiras

Já o Pão de Açúcar oferece promoções desses produtos às terças-feiras

Nas unidades do Wal-Mart, os Dias de Feira acontecem às terças-feiras e quartas-feiras

No Carrefour, as promoções na área de frutas, legumes e verduras também ocorrem às quartas-feiras

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) promove os varejões, para o consumidor final, às quartas-feiras, das 16h às 22h, e aos sábados e domingos, das 7h às 13h. Nos demais dias, a Ceagesp recebe os consumidores, mas as vendas são em grandes quantidades (atacado)

No site da Prefeitura de São Paulo (www.prefeitura.sp.gov.br), é possível ainda consultar a relação e os horários de funcionamento de Sacolões e Mercados Municipais na Capital

CLIQUE NA IMAGEM PARA AMPLIÁ-LA