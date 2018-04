Compras coletivas: comprou, não levou e processou

O Groupon Clube Urbano terá de pagar uma indenização de R$ 5 mil por dano moral a um consumidor que comprou uma oferta no site de compras coletivas, mas não conseguiu utilizar o cupom. O cliente adquiriu uma promoção que vendia uma pizza grande de R$ 30 por R$ 15 em um restaurante, mas ao apresentar o código da promoção no local, o mesmo foi recusado. O juiz responsável afirmou que o caso é um quadro grave de inadimplência e de má prestação de serviços. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.