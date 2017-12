Comprar por impulso faz mal ao bolso

Texto de Eleni Trindade

Todas as pessoas têm o direito de adquirir produtos e serviços para suprir

suas necessidades pessoais. A melhor compra nem sempre é a maior ou a mais

cara. Ela depende das escolhas de cada um. “A primeira coisa a ser

considerada é a real necessidade do produto. O consumidor precisa entender

que, se for apenas um desejo passageiro, ele não pode ser satisfeito a todo

momento, pois o Planeta não tem condições de atender aos desejos de todas as

pessoas”, explica Hélio Mattar, diretor-presidente do Instituto Akatu pelo

Consumo Consciente.