Compra parcelada é maioria em gastos com cartão de crédito

ANA PAULA RIBEIRO, da Agência Estado

As compras com cartão de crédito feitas com parcelamento já representam mais de metade do faturamento do setor, segundo o estudo “A Evolução do Cartão no Acesso ao Crédito”, divulgado nesta quarta-feira, 23, pela Itaucard. De acordo com os dados, os parcelamentos atingiram 50,1% no 1º semestre, um avanço de dez pontos percentuais nos últimos cinco anos. A previsão é que esse número chegue a 51,8% no final do ano.

A Itaucard explicou que a expansão é justificada pela maior segurança nessas operações, aumento do número de estabelecimentos credenciados e prazos de pagamento.

“Este percentual indica que o aumento do consumo veio acompanhado de maior planejamento financeiro. A possibilidade de compra parcelada sem juros permite o padrão de consumo de bens de maior valor, contribuindo para manter o mercado e a produção aquecidos e mantendo as contas pessoais mais equilibradas”, disse, em nota, Fernando Chacon, diretor de Marketing do Banco Itaú.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O crescimento do uso do cartão de crédito, segundo Chacon, é explicado também pela substituição do cheque. Em 1994, as transações com cartões representavam 0,5% do volume de cheques compensados. Em 2008, a expectativa é que a inversão ocorrida em 2006 seja intensificada e, ao final do ano, a indústria contabilize 2,9 bilhões de transações com cartão contra 1,4 bilhão de cheques compensados.