Como utilizar os serviços do Juizado Especial Cível

Texto de Maíra Teixeira

O Juizado Especial Cível (JEC) – o antigo Juizado de Pequenas Causas – pode ser um bom caminho para quem precisa de assistência jurídica, mas não pode pagar. Esse tipo de juizado presta serviços gratuitos e costuma ter soluções mais ágeis e recebe reclamações, dentro de suas atribuições. Segundo a juíza diretora do Juizado Especial Cível Central, Mônica de Carvalho, com o crescente aumento de demanda nos JECs as causas têm demorado de 6 a 8 meses para serem definidas.