COMO USAR O FGTS PARA AMORTIZAR E PAGAR PRESTAÇÕES

Quem pode usar o FGTS para quitar prestações de imóveis:

Proprietários de imóveis residenciais adquiridos por meio de financiamento

Critérios

É preciso ter pelo menos três anos de contribuição ao FGTS em sua carreira profissional; ter saldo suficiente na conta vinculada do FGTS; ter contrato de financiamento registrado em nome do titular da conta; ter apenas um imóvel residencial.

Amortização ou liquidação do saldo devedor:

Neste caso, o proprietário não pode ter parcelas em atraso; é preciso também manter um intervalo de no mínimo dois anos entre as utilizações do FGTS.

Pagamento das prestações:

O proprietário pode quitar até 80% de no máximo três prestações em atraso ou abater até o teto de 80% do valor das prestações. Pode-se programar o pagamento de no máximo 12 parcelas