Como funciona a Nota Fiscal Paulista

O programa Nota Fiscal Paulista restitui ao consumidor o valor equivalente a 30% do ICMS pago pelo lojista ao Estado

O lojista tem um mês para cadastrar a nota no sistema da Secretaria da Fazenda

O consumidor pode acompanhar a movimentação pelo site do programa. Basta informar seus dados que a lista de notas já processadas e os créditos devidos aparecem na tela

Caso perceba que alguma nota não está cadastrada no sistema, é possível reclamar pelo site

Os créditos gerados pelo programa podem ser usados para abater do valor do IPVA do carro, creditado em cartão de crédito, transferido para outra pessoa ou debitado em conta corrente