Começa o pagamento da primeira parcela do 13º aos aposenatdos

Começa a ser paga na próxima segunda-feira a primeira parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas do INSS. Em todo o País, são mais de 22 milhões de beneficiários 5 milhões só no Estado de São Paulo.

Para quem ganha até um salário mínimo, os depósitos serão feitos juntamente com os benefícios do mês de agosto até o dia 5 de setembro, de acordo com o último número do cartão de pagamento, sem contar o dígito.

Cartão com final 1, por exemplo, recebe dia 25; final 2, dia 26; e assim por diante. Aqueles que recebem mais que o piso nacional poderão sacar a partir de 1º de setembro.