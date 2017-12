Cobrança por minuto começa na sexta-feira

Texto de Eleni Trindade e Maíra Teixeira

A cobrança em minutos das ligações locais de telefone fixo para fixo começa neste mês por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No entanto, isso não significa que a sua próxima fatura chegará com os minutos utilizados nas ligações. A Telefônica divulgou ontem um calendário com as datas da mudança da forma de cobrança para cada região do Estado (veja quadro). A nova tarifação começará a valer pela região de São José do Rio Preto, já na próxima sexta feira. A fatura correspondente chegará em abril.