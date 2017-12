Texto de Maíra Teixeira

A conta de água do consumidor do Estado pode ter em breve um acréscimo de até R$ 0,60. Essa é a expectativa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e deve ocorrer, de acordo com o repasse de cada concessionária de saneamento básico. Segundo a Sabesp, não há previsão de quando esse custo será repassado ao consumidor.