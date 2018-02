Cobrança indevida rende indenização A 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) condenou o Banco Itaú a pagar indenização, por danos morais, de R$ 5 mil a um cliente que teve cobranças indevidas no cartão de crédito. Apesar de confirmar que o cartão de crédito do cliente foi clonado, o banco realizou cobrança e ameaçou negativar seu nome.