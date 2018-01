Cobrança indevida e nome sujo rendem indenização

O Tribunal de Justiça do Ceará condenou a administradora de cartões de crédito Ibicard a pagar R$ 3.437,50 a um consumidor, que recebeu cobrança indevida e teve o nome incluído em serviços de proteção ao crédito. O cliente possuía débito com a empresa no valor de R$ 1.611,76, mas em novembro de 2002, ele fez acordo com a administradora para efetuar o pagamento total da dívida. O problema é que meses depois, o cliente foi surpreendido com cobrança no valor de R$ 74 referente a débito já quitado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.