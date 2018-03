O Banco do Brasil deverá indenizar em R$ 3 mil, por danos morais, uma cliente inscrita em cadastro de inadimplentes em razão de dívida referente a cobrança de taxas de conta inativa, aberta para o recebimento de salário. Os magistrados da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS).

