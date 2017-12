Texto de Aiana Freitas

A cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na conta de energia elétrica é uma das maiores fontes de dúvidas por parte dos

consumidores, de acordo com as concessionárias. Isso porque muita gente não

compreende a forma como o cálculo é feito – por meio do chamado “cálculo por

dentro”.