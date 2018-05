Clonagem de celular rende indenização A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) manteve sentença que condenou a Brasil Telecom a pagar indenização (por danos morais) a um cliente que teve a linha do telefone celular clonada e, em seguida, o chip do aparelho bloqueado. O valor da indenização a ser paga ao cliente é de R$ 10 mil.