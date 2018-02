Clínica é condenada por dano em dentição de cliente O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Doutor Clin Clínica Médica a indenizar por danos morais um paciente que ficou com sequelas após extrair o dente do siso. A clínica pagará R$ 10 mil e ainda terá de arcar com as despesas do tratamento médico necessário como forma de compensação pelo dano material.