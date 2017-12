Clientes da Porto agora são da Amil

Texto de Maíra Teixeira

Cerca de 41 mil clientes da Porto Seguro não sabem como ficará sua situação a partir do dia 1º de dezembro. Isso porque os planos individuais da seguradora foram transferidos para a Amil.As duas empresas já estão enviando comunicado aos consumidores para informar a mudança e os telefones exclusivos para tirar as dúvidas.Cerca de 95% dos clientes são do Estado. Os novos cartões de usuários devem ser enviados por correspondência nos próximos dias. A Amil informa que os cartões da Porto Seguro podem ser usados até 31 de dezembro.