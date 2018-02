Cliente vai pagar conta sem boleto

A partir de outubro, será possível se cadastrar para que as faturas sejam enviadas por arquivo digital aos bancos e não mais em papel pelo correio

MARCOS BURGHI – JORNAL DA TARDE

Em outubro entra em operação o sistema de Débito Direto Autorizado (DDA), que irá permitir pagamentos de faturas no canal de atendimento que o cliente escolher: internet, terminais eletrônicos ou na boca do caixa sem a emissão do documento em papel.

O anúncio foi feito ontem pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) durante apresentação de números do setor.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Gustavo Roxo, diretor de Tecnologia da Febraban, uma das vantagens da não emissão do boleto, será o fim da necessidade de informar os dados das faturas no momento do pagamento, como número do código de barras e valores.

Segundo ele, para se cadastrar no DDA bastará ao consumidor informar a decisão ao banco ou bancos em que tem conta.

Uma vez comunicada, a informação será repassada à Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), órgão composto pelas instituições bancárias e responsável pela compensação de pagamentos entre os bancos.

A partir de então, as contas estarão disponíveis nos terminais de autoatendimento, na página do banco na internet ou mesmo no sistema do banco para serem pagas na boca do caixa, se o cliente assim preferir.

O representante da Febraban esclareceu que a nova modalidade será mais uma opção oferecida aos clientes. “Quem não quiser poderá continuar efetuando os pagamentos no meio tradicional. O diretor da Febraban lembra que não se trata de débito automático. “O pagamento só será efetuado se o consumidor autorizar”, afirma.

A Febraban informou que a fase inicial do programa não irá incluir as contas de gás, água, telefonia e energia elétrica.

O novo sistema vai englobar todos os boletos registrados no sistema bancário, isto é, aqueles cuja emissão e distribuição são coordenadas pelos bancos. A Febraban informou que a tarifa pelo serviço ficará a cargo de cada banco.

Na avaliação da Febraban, uma das etapas até a implementação do projeto é convencer as instituições responsáveis por algum tipo de cobrança, como as administradoras de condomínios, da segurança que os bancos dão na emissão e distribuição dos títulos.

No caso dos títulos em atraso, a instituição informou que o sistema permitirá que o cliente imprima o documento e pague no banco de origem após o vencimento.