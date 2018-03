Um restaurante foi condenado a pagar R$ 20 mil a um cliente por danos morais, devido a um acidente ocorrido no estabelecimento. Ao se servir, o consumidor foi atingido por chamas que vieram de uma explosão na bancada onde ficavam as vasilhas. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

