A DMA Distribuidora, dona dos supermercados Mart Plus, terá de indenizar em R$ 5 mil por danos morais e em R$ 2.540 por danos materiais uma cliente que escorregou na saída do estabelecimento após fazer compras, bateu a cabeça no chão e quebrou um dente. A decisão é da 15ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte.