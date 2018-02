O Carrefour terá de pagar indenização de R$ 8 mil por danos morais a uma cliente que caiu no interior do supermercado. A decisão é da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A consumidora sofreu a queda no corredor dos produtos de limpeza depois de escorregar em uma poça de detergente.

