Claro só pode vender chips até domingo

Eduardo Rodrigues e Flavia Alemi

Clientes da operadora Claro poderão continuar comprando linhas de telefone celular normalmente no Estado de São Paulo até a próxima segunda-feira, apesar da suspensão das vendas imposta pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A proibição da venda vale somente a partir de 23 de julho.

As constantes interrupções nas ligações de aparelhos celulares e o crescente número de reclamações dos usuários de telefonia e internet móvel levaram a Anatel a suspender a venda de novas linhas pelas piores operadoras de cada Estado do País. A decisão anunciada ontem afetará a TIM em 19 Estados, a Oi em cinco e a Claro – proibida de vender em território paulista – em três.

A medida não deverá afetar em nada a vida dos atuais clientes dessas companhias. A proibição diz respeito apenas à habilitação de novos números de telefone, incluindo os processos de portabilidade para as redes das empresas suspensas. Como a penalidade atinge apenas a operadora com pior indicador em cada Estado, os clientes terão pelo menos três opções de concorrentes para migrar ou adquirir suas linhas.

Na semana passada, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, já havia ameaçado a TIM de interrupção nas vendas e o Procon de Porto Alegre (RS) chegou a proibir a comercialização das linhas de TIM, Claro, Vivo e Oi na capital gaúcha essa semana.

Dessa vez, porém, a Vivo – que mantém a maior base de clientes do País – escapou ilesa da suspensão. De acordo com dados divulgados ontem pela Anatel, a empresa do Grupo Telefonica detém 29,56% do mercado brasileiro, com 75,719 milhões de acessos. Em segundo lugar aparece a TIM, com participação de 26,89%, seguida por Claro (24,5%) e Oi (18,6%).

De acordo com o presidente da Anatel, João Rezende, as operadoras terão de apresentar planos de investimentos e resolver todas as demandas de clientes em seus call centers em até 30 dias. As vendas só serão retomadas após a agência verificar o cumprimento dessas obrigações. As empresas que desrespeitarem as medidas pagarão multa de R$ 200 mil por dia. Além das três operadoras punidas, Vivo, Sercomtel e CTBC também terão de apresentar planos de investimentos à Anatel. “Embora extremas, as medidas são necessárias para arrumar o setor”, disse Rezende.

Para ele, uma das causas para piora de qualidade dos serviços foi o aumento da base de clientes das empresas e o crescimento da utilização de redes sociais por meio de dispositivos celulares, modems móveis e tablets. “Não somos contrários a ofertas agressivas e as empresas têm liberdade para definirem suas estratégias de mercado, mas é importante dizer que o aumento da base de clientes tem que ser acompanhado de investimentos.”

Para o superintendente de Serviços Privados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Bruno Ramos, quando as empresas punidas voltarem a comercializar linhas, os novos clientes poderão ter de optar apenas por planos de menor capacidade até que os investimentos prometidos sejam maturados. “Provavelmente as companhias terão de alterar suas promoções para conseguir manter a qualidade”. Os atuais contratos não deverão ser modificados.