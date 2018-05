A Claro S.A. foi condenada a pagar indenização no valor de R$ 4 mil, por danos morais, a um consumidor porque a linha que estaria em seu nome estava sendo usada para a prática de crimes. A decisão foi do desembargador Bernardo Moreira Garcez Neto, da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).