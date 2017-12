Ranking publicado no dia 16/5/2006 – Período de 21 de março a 20 de abril

Texto de Angela Crespo

De 612 cartas, 142 são queixas de telefonia fixa e móvel. Só de operadoras de celular são 104.

Depois de 11 meses de liderança da Vivo, outra operadora de telefonia móvel, a Claro assume o primeiro lugar do Ranking do Advogado de Defesa. Foram 42 cartas no período de 21 de março a 20 de abril (7 a mais que no mês anterior), todas respondidas no prazo de 10 dias.