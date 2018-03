Claro: celulares sem sinal em SP

Silvio Guedes Crespo

A Claro anunciou às 13h26 desta quarta-feira, 7, que solucionou o problema de instabilidade na sua rede de telefonia móvel. A empresa disse que o sinal da operadora teve problemas entre 9h40 e 12h40 em cidades paulistas com DDD entre 11 e 19, de modo que parte dos clientes teve dificuldades para fazer e receber ligações.

No entanto, pessoas que se dizem clientes da Claro continuavam com as reclamações pela internet, por volta das 15h. Neste blog, vários leitores deixaram comentário dizendo que seu problema não foi resolvido.

No Twitter, desde ontem usuários (como Jason Albuquerque) usam a palavra-chave #clarofail para se referir a problemas com o sinal da operadora.

Também há reclamações de internautas que se identificam como clientes da Claro de outros Estados, como Marcelo Ribeiro Jr, cujo perfil no Twitter está registrado como sendo de Pernambuco, e Filipe Augusto, que diz que o celular não funciona em Vitória, no Espírito Santo.

A Claro disse ao ‘Estado’, por meio de sua assessoria de imprensa, que os casos ocorridos fora de São Paulo são de usuários que tentaram ligar para um DDD entre 11 e 19.