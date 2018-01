A Unimed Fortaleza deve indenizar um consumidor no valor de R$ 53.079,37, por danos morais e materiais por ter negado autorização para procedimento cirúrgico. A decisão foi da juíza Luzia Ponte de Almeida, auxiliar da 26ª Vara Cível do Fórum Clóvis Beviláqua, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE).

