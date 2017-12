Se você seguiu todas as dicas para uma compra segura e, ainda assim, teve problemas, é hora de fazer valer seus direitos. A primeira dica é, em caso de dúvida do seu direito, procure um órgão de defesa do consumidor. Sites especializados em defesa do consumidor também podem ser úteis, pois mantêm em seus bancos de dados inúmeras informações sobre direitos do consumidor.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.