ELEINI TRINDADE – JORNDAL DA TARDE

Chuveiro elétrico gasta menos água do que produtos com aquecimento a gás. A conclusão é do Laboratório de Instalações Prediais e Saneamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Quem usa chuveiro elétrico em casa reduz o desperdício de água em até 60%.

“O chuveiro elétrico aquece a água instantaneamente, além de ter vazão menor”, explica Douglas Messina, pesquisador do IPT. “No uso do chuveiro com aquecimento a gás ou solar, o desperdício é maior porque a pressão e a vazão são maiores, além de a água demorar a esquentar. Isso provoca desperdício maior de água até que temperatura ideal seja atingida.”

De acordo com Ricardo Chahin, gestor do Programa de Uso Racional da Água da Sabesp, o gasto médio de água do chuveiro elétrico é de 3 litros por minuto. No sistema com aquecedor, o gasto é de 7 litros por minuto. “Nos dois sistemas o ideal é reduzir o tempo dos banhos e fechar o registro enquanto se ensaboa.”

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora o chuveiro elétrico seja um dos vilões do consumo de energia, é possível fazer economia, explica Carlos Alexandre Ciella, da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). “Se o consumidor fizer uso correto da chave seletora de temperatura de acordo com o clima e fizer a instalação corretamente, pode economizar até 30% de energia.”

USO RACIONAL DETERMINA A ECONOMIA

De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de cerca de 110 litros de água por dia para atender as necessidades básicas, mas no Brasil o consumo por pessoa chega a mais de 200 litros/dia

É possível reduzir o gasto de água com atitudes simples. Um banho de chuveiro elétrico de 15 minutos com o registro meio aberto consome 45 litros de água. Se o registro for fechado enquanto o corpo é ensaboado e o tempo for reduzido para 5 minutos o consumo cai para 15 litros

Uma família de quatro pessoas que usa o chuveiro elétrico para banho tem uma economia mensal de mais de 3 mil litros de água em comparação a um aquecedor de passagem a gás