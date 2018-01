Coluna de Josué Rios, publicada em 17/4

Nos primeiros dias da privatização, me lembro que a nossa luz elétrica melhorou um pouco e as freqüentes interrupções do serviço deram um tempo. Mas foi só até as concessionárias do setor perceberem que somos milhões de seres cativos aos seus desígnios e que não há risco de apagão aos seus lucros.