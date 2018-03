A churrascaria Porcão da Ilha do Governador foi terá de indenizar uma cliente em R$ 4.140, por danos morais, por ingestão de alimentos que provocaram uma gastroenterite aguda. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio, que não considerou o sofrimento da cliente como “mero aborrecimento”, mas passível de reparação.

