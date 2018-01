Choveu… o sinal caiu

Texto de Andreia Fernandes

Os transtornos das chuvas de verão são velhos conhecidos do cidadão: alagamentos, trânsito… E quem é assinante de tevê via satélite pode ter outra dor de cabeça. “Basta ameaçar uma chuvinha que o sinal some”, diz o publicitário Sérgio Picciarelli. Ele firmou contrato com a operadora Sky em dezembro do ano passado. “Justamente quando as chuvas de verão começaram. Era um terror, porque passei metade do mês sem poder usufruir do serviço.” A situação tirou o publicitário do sério. “Se você está assistindo a um filme e começar a chover, pode apostar que vai ter de parar de ver no meio, pois o sinal só é restabelecido depois que a chuva passa.”