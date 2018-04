Cheques sem fundo: recorde em maio

Fabrício de Castro – Agência Estado

A inadimplência com cheques no Brasil foi de 1,86% em maio, segundo a Serasa Experian, empresa especializada em análise de crédito. Conforme o Indicador Serasa Experian de Cheques Sem Fundos, este foi o menor porcentual para maio desde 2004.

No mês passado, foi devolvido 1,76 milhão de cheques e foram compensados 94,3 milhões. No acumulado do ano, até maio, 1,90% dos cheques emitidos no Brasil foram devolvidos – o menor porcentual registrado desde 2006 para o mesmo período.

De acordo com os técnicos da Serasa Experian, enquanto a inadimplência ligada a cartões de crédito, financeiras e bancos aumentou em maio, os cheques sem fundos registraram movimento contrário.

O resultado estaria ligado ao fato de o consumidor estar evitando o parcelamento com cheques pré-datados. Entre os Estados, a maior inadimplência no acumulado do ano foi registrada no Amapá (12% de janeiro a maio).