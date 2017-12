Texto de Eleni Trindade

Com três meses de uso, o cabo da panela de pressão de Irene Oliveira de Araújo se soltou assim que ela transferiu a panela do fogão para a pia. “Reclamei na empresa e depois de me enrolarem por cerca de 2 meses finalmente a trocaram”, explica. “A nova panela, de modelo mais sofisticado, não apresentou mais problemas.”