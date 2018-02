O Tribunal de Justiça do Rio condenou as Casas Bahia a indenizar um consumidor em R$ 3 mil por se recusar a trocar produto com defeito. Depois de passar por uma oficina, o telefone não funcionou e a loja se recusou a trocá-lo. O dano moral ocorreu por causa da ausência de solução para o problema, segundo os juízes.

