Casal de veranistas que alugou casa na praia para passar as festas de final de ano e, ao chegar ao local, encontrou o imóvel já ocupado, será indenizado em R$ 6 mil. Serão também ressarcidos dos gastos com o pagamento de sinal pelo aluguel e despesas da viagem. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

