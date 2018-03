Casal ganha indenização devido a transtornos ocorridos em viagem internacional

Um casal de Santa Catarina será indenizado em R$ 20 mil pela VRG Linhas Aéreas, razão social da nova Varig, por transtornos sofridos durante viagem internacional realizado em maio de 2008 para o Uruguai.

A decisão, unânime, foi da 3ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça, que majorou o valor da indenização, anteriormente arbitrada em R$ 10 mil. O casal estava em férias na capital uruguaia, com passagem de retorno marcada para o dia 5 de maio de 2008. A decisão foi do Tribunal de Justiça de Santa Catarina .