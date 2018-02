Casa própria: FGTS valerá para pagar parcela atrasada

FABRÍCIO DE CASTRO – JORNAL DA TARDE

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderá ser usado pelo trabalhador para quitar prestações atrasadas de financiamentos, feitos pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), para a compra da casa própria.

Na madrugada de ontem, 28 de agosto, o Senado aprovou um substitutivo que permite a liberação do FGTS uma única vez em caso de atraso no pagamento das parcelas.

O projeto, que vai agora para a Câmara dos Deputados, também prevê a utilização dos recursos para a compra de lote, para construção de residências e para o pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Médio (FIES).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O substitutivo, de autoria do senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), alterou um projeto de lei apresentado na Câmara. Agora, ele será avaliado pelos deputados e, se for aprovado, seguirá para a sanção do presidente Lula. “A expectativa é de que seja aprovado, já que ele está, na verdade, retornando à Câmara”, afirma o senador.

As regras detalhando o uso do FGTS para o pagamento de parcelas atrasadas no financiamento, no entanto, ainda não estão definidas. Após a sanção do presidente, o Conselho Curador do FGTS vai determinar a porcentagem dos recursos que poderão ser utilizados em caso de atraso. “O que já está definido é a utilização, apenas uma vez, do FGTS para pagar as parcelas atrasadas”, diz Azeredo.

No caso da aquisição de lote para construção, o projeto já traz algumas definições. O trabalhador poderá utilizar o FGTS desde que o terreno tenha área de até 250 metros quadrados. Além disso, ele não poderá ter outro imóvel em seu nome e precisará estar há pelo menos três anos trabalhando sob o regime do FGTS.

O trabalhador precisará ainda dar uma entrada do próprio bolso de, no mínimo, 20% na hora de comprar o lote. O projeto prevê que a parcela do FGTS utilizada atinja um máximo de 80% do preço do terreno. “Isso preenche uma lacuna da legislação atual e favorece principalmente a população de baixa renda, que começa a construção da casa própria pela compra do lote”, afirma Azeredo.

A terceira novidade do projeto favorece não apenas o trabalhador, mas também seus dependentes de até 24 anos de idade. Quem deve parcelas do FIES – fundo destinado a financiar o pagamento de mensalidades em faculdades particulares, voltado para a população de baixa renda – poderá utilizar o FGTS para amortizar parcelas atrasadas ou prestações a vencer. O trabalhador poderá sacar até 30% do saldo do FGTS para pagar até 70% do valor de cada parcela.

COMO E EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS SACAR O FGTS

O saque é permitido ao trabalhador que for demitido, em caso de aposentadoria ou morte

Quem vai comprar a casa própria também pode sacar o dinheiro do fundo

A pessoa que contribuiu para o FGTS, mas, ao perder o emprego, ficou mais de três anos sem trabalhar com a carteira assinada, pode sacar os recursos acumulados. Essa situação caracteriza a saída do mercado formal de trabalho

No caso de neoplasia maligna (câncer), aids ou doença grave em estado terminal, a pessoa pode sacar os recursos. O mesmo vale para pessoas com mais de 70 anos de idade, para trabalhadores que vão aplicar em quotas de Fundos Mútuos de Privatização e para quem possui uma necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de desastre natural ocorrido em área de situação de emergência ou em estado de calamidade pública