Cartilha para pré-universitários

Texto de Maíra Teixeira

Preparado para o vestibular? E para enfrentar uma faculdade ou curso que não poderá outorgar o diploma após a conclusão, também está preparado? Após detectar uma série de problemas desta ordem, foi publicada uma cartilha com um passo a passo para o futuro universitário. O trabalho foi desenvolvido em conjunto pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, pelo Ministério da Educação (MEC), pelo Ministério Público Federal de São Paulo, pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e pela Escola Superior Ministério Público da União.