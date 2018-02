Cartão não solicitado deve ser inutilizado

Quando o consumidor receber em casa um cartão de crédito que não foi solicitado, deve inutilizá-lo. É recomendável, ainda, entrar em contato com a administradora exigindo os devidos esclarecimentos sobre o fato formalmente, ou seja, por escrito.

O consumidor pode, ainda, registrar uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor para que sejam tomadas as providências cabíveis ao caso e no âmbito coletivo.

Caso sejam emitidas faturas de cobrança (anuidade, cartão adicional etc.) que possam acarretar prejuízo ou dano poderá ser pleiteada indenização, mas é importante o consumidor deve entrar em contato imediatamente com a administradora do cartão e registrar reclamação cancelando os lançamentos.

Nos casos em que a compra é registrada em duplicidade, o consumidor deve contactar a loja para que a mesma faça o devido estorno junto à administradora do cartão.