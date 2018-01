Cartão de crédito: cliente paga despesas ‘extras’

Carolina Marcelino

Consumidores que têm dívidas no cartão de crédito estão pagando os custos que as administradoras têm ao enviar o nome para os cadastro de devedores. De acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), o preço do papel, da transportadora e os custos com os Correios estão sendo incluídos nas faturas dos mais de 200 mil dos seus associados.

Na fatura, o cliente consegue identificar se essa taxa é cobrado conferindo cada item. Caso conste “despesa de cobrança”, o consumidor deve imediatamente pedir a revisão do boleto. “É uma taxa pequena, que acaba passando despercebida aos olhos. Porém, é uma cobrança ilegal, que deve ser denunciada no Banco Central”, disse a coordenadora institucional da Pro Teste, Maria Inês Dolci.

Em março desse ano, entrou em vigor a Resolução 3.919 do Banco Central, que altera as normas sobre cobranças de tarifas pela prestação de serviços realizados pelas instituições financeiras. Logo no primeiro artigo, fica claro que é vedada a realização de cobranças na forma de tarifas ou de ressarcimento de despesas.

As cobranças indevidas lideram o ranking do Banco Central há mais de um ano, como a reclamação mais citada pelos consumidores. No mês de fevereiro de 2011, elas representam 13% do total de 841 reclamações procedentes.

Para a economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Ione Amorim, é preciso que haja mudanças no setor. “Apesar das conquistas implementadas com as normas sobre a cobrança das tarifas, os bancos continuam encontrando um jeito de driblar o consumidor desatento”, completou.

Os bancos só podem cobrar essa tarifa, caso haja uma decisão judicial em ação de cobrança que estipula honorários o e outros custos ao devedor. “Essas empresas não podem transferir a responsabilidade delas para os consumidores”, reforçou Dolci da Pro Teste.

Quem encontrar esse tipo de cobrança deve procurar a administradora. Sem uma solução amigável, o caso deve ser levado ao Banco Central e às entidades de defesa do consumidor.