O Tribunal de Justiça do Ceará condenou a Fininvest a pagar uma indenização de R$ 10 mil a duas clientes que tiveram o cartão de crédito bloqueado mesmo com a fatura paga. Além disso, as consumidoras ainda sofreram constantes ameaças da administradora de inclusão de seus nomes no cadastro de restrição ao crédito.

