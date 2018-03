O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a revendedora Nakkar Veículos a indenizar em R$ 8 mil, por danos morais, um casal que adquiriu um carro usado que pegou fogo 13 dias após a compra. A cliente estava no veículo com seus dois filhos, quando começou a pegar fogo no motor do veículo.

