A CET-Rio terá que pagar R$ 16.650 de indenização, a título de danos materiais, a um consumidor que teve seu carro furtado dentro de um estacionamento fechado no parque Cidade das Crianças, em Santa Cruz, administrado pela empresa. A decisão é da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).