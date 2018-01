Carrinho de bebê: Graco faz novo recall

Camila da Silva Bezerra

Nas próximas duas semanas, consumidores que compraram carrinhos de bebês fabricados pela empresa norte-americana Graco deverão entrar em contato com a empresa para receber um kit de reparos. A medida é válida para os modelos Quattro Tour e Metrolite, comercializados entre 2003 e 2005. A nova convocação foi anunciada ontem para prevenir acidentes de bebês, especialmente os de até 1 ano de idade.

O recall é uma consequência de acidentes que ocorridos nos Estados Unidos e Canadá, que resultaram na morte de quatro bebês por estrangulamento entre 2003 e 2005. Outras cinco crianças ficaram feridas.

Em outubro passado, a empresa anunciou a medida para o reparo de 2 milhões de unidades comercializadas na época e decidiu estender a medida para o Brasil, onde foram vendidos 2 mil produtos.

“O consumidor deve atender ao recall para garantir a integridade física dos filhos e de terceiros, além de obrigar a empresa a arcar com ônus do defeito”, disse Carlos Alberto Nahas, assistente de direção do Procon.

Em nota, a Graco afirma que a nova convocação é uma medida preventiva para garantir a segurança de consumidores que ainda utilizam os carrinhos, já que no Brasil não houve registros de acidentes relacionados aos modelos. Segundo a empresa, a manutenção será realizada por técnicos no ato da entrega do kit de reparo.

Depois deste procedimento, o consumidor deve exigir a entrega de um comprovante de serviço. “Um recall é como se fosse uma troca de produto. O consumidor deve manter o comprovante de reparo durante a vida útil do carrinho, já que, em caso de defeito, a empresa pode alegar que o consumidor não atendeu o chamado e negar qualquer responsabilidade sobre o produto”, diz Nahas.

Para solicitar o kit e agendar a visita de um técnico para o reparo, além de esclarecer dúvidas, basta ligar a cobrar para a Graco no telefone (0/xx/11) 3017-5300, ramais 281 e 282. Se o consumidor estiver fora de São Paulo, poderá fazer realizar uma chamada a cobrar, discando 90 xx 11 antes do número. O atendimento será feito de segunda a sexta, das 9h às 18h.

A Graco informa que os pais devem sempre colocar o cinto de segurança nos bebês, além de nunca deixá-los sem a supervisão de um adulto por longos períodos, além de seguir as orientações de uso dos equipamentos de segurança adicionais que acompanham o carrinho.