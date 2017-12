Texto de Maíra Teixeira

Atenção à carne moída que você coloca no seu prato. O produto de 27 estabelecimentos comerciais (supermercados e açougues) da Capital foram reprovados. Os principais problemas encontrados pelo Idec, que fez a análise no começo de maio, foram o alto índice de coliformes fecais e maior proporção de gordura e outras substâncias do que a permitida.