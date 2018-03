Caos rodoviário dentro da 'carroça' e mau atendimento

Se 2007 o Brasil foi vítima do caos aéreo nos aeroportos e dentro dos aviões, desde sempre o consumidor é vítima do caos rodoviário, que inclui estradas em péssimo estado, motoristas de ônibus desqualificados, desrespeito a horários de partida, falta de ducação de funciónários, péssimas condições de veículos e muito mais. No caso do leitor do JT Nilton Batista Alves, de São Paulo, tudo isso foi coroado pelo péssimo atendimento da Viação São Geraldo, que não só desmente sem comprovar o leitor como ignora seus pleitos. A São Geraldo comete os piores pecados de uma empresa em relação ao consumidor. Leia as agruras de Alves:

“Fiz um viagem pela viação São Geraldo e só tive dor de cabeça. Na ida, começou uma grande tempestade e entrou muita água dentro do ônibus. Fui pedir ao motorista para mudar de poltrona, pois a minha estava inundada e ele não deixou. Disse ainda que eu teria de pagar uma multa por mudar de lugar. Já na volta, o ônibus não tinha ar condicionado, o banheiro estava em uma situação precária e as poltronas não tinham cinto de segurança. Como posso confiar em uma empresa assim?”

RESPOSTA DA SÃO GERALDO: A São Geraldo fez revisões nos ônibus e não encontrou os problemas citados. O veículo usado no retorno não tinha cinto de segurança, pois sua fabricação é anterior a 1998 (quando a lei estabeleceu que os ônibus passassem a ser fabricados com o equipamento).



COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: De acordo com o leitor, a empresa não entrou em contato com ele.

COMENTÁRIO DO ADVOGADO DE DEFESA: Como a empresa nega as denúncias do consumidor, é aconselhável que ele localize algum outro passageiro que também tenha viajado no mesmo ônibus para que possa comprovar os fatos. Então, poderá ir ao Juizado Especial Cível e processar a São Geraldo, para receber parte do valor da passagem, além de uma indenização por dano moral. Afinal, foi alvo de infiltração de água durante a viagem e ainda viajou sem o prometido ar condicionado.