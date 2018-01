Texto de Maíra Teixeira

No dia 11, o jornalista Helton Posseti foi mais uma vítima do caos aéreo instalado no País há quase 10 meses. Ele e a namorada passaram por uma série de problemas no vôo 1965 da Gol, que deveria sair às 3 h de Maceió (AL) e chegar ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 6h55. Para sair da capital alagoana o vôo teve um atraso de uma hora, mas, o pior, segundo Posseti, aconteceu na escala em Aracaju (SE).