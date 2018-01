A Canon convoca os proprietários de máquinas copiadoras de tecnologia analógica e com fabricação até 2001 a entrarem em contato com a empresa para realizarem recall dos modelos PC-1, PC-2, PC-2L, PC2LX, PC-3, PC-311, PC-5, PC-511, PC-850 e PC-870. A empresa detectou que alguns de seus produtos podem apresentar falha na placa de circuito impresso, com risco de fumaça ou fogo.

Mais informações pelo telefone (11)5070-7226.

Fonte: Procon-SP