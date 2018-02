Cancele viagem à Argentina sem multa

SAULO LUZ – JORNAL DA TARDE

Não pagar a multa pelo cancelamento da viagem e ter de volta o total do valor pago à agência de turismo.

Essa é a recomendação dos órgãos de defesa do consumidor para quem pretendia viajar para a Argentina e Chile nos próximos dias, países com alta incidência de casos da gripe suína (gripe H1N1). O Ministério da Saúde recomendou que cidadãos brasileiros evitem os dois países.

Assustados com o perigo do vírus, muitos consumidores não sabem o que fazer (embarcar ou não) e quais direitos teriam ao pedir o cancelamento da viagem. O temor, neste caso, é que as empresas poderiam alegar quebra de contrato e cobrar multas ou não devolver o total do valor pago.

A assistente de direção do Procon-SP Valéria Cunha garante que é cabível o cancelamento sem ônus para o consumidor. “O próprio Código de Defesa do Consumidor dá base para isso, que pode ser aplicado tanto para agências de viagens quanto para empresas aéreas”.

A opinião é partilhada por Maíra Feltrin, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). “Cancelar é uma opção individual, mas deve ser considerada a recomendação do Estado brasileiro”, diz.

Para ela, o cancelamento tem que ser feito sem multa e o valor pago deve ser devolvido integralmente mesmo que exista alguma cláusula contratual que diga o contrário. “Caso a empresa não atenda a solicitação em acordo, uma saída é abrir queixa no Procon ou entrar com ação nos Juizados Especiais Cíveis.”

O profissional autônomo C. S., 45 anos, que pediu para não ser identificado, disse ao JT que pagou à vista um pacote de sete dias de viagem para Bariloche, nos Andes argentinos.

Ele deveria ter embarcado ontem. “No dia 23 soubemos pela TV que o governo brasileiro está recomendando adiar as viagens. Falei com a agência de turismo que me vendeu o pacote e me pediram esperar antes de como cancelar o pacote.”

Além disso, diz o cliente, a empresa informou que, independente do motivo e da data do cancelamento, cobraria uma multa equivalente 100% do valor.

“O argumento deles era que a Organização Mundial da Saúde (OMS) não havia colocado restrições em viajar para o local. Achei um absurdo, Pois trata-se de uma pandemia e não posso colocar minha vida e de minha esposa em risco por causa dessa gripe”, reclama.

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) recomenda que as empresas compreendam o momento e não cobrem pelo cancelamento. Apesar disso, o órgão diz que não há lei que assegure o consumidor quanto a isso e que os contratos de venda permitem a cobrança.